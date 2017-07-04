Nani’de acele edilmeyecek
Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in de olumlu raporundan sonra Nani sesleri yeniden yükselirken, Valencia'dan ayrılacak oyuncunun taliplileri artıyor...
PORTEKİZLİ İÇİN BAHİSLER AÇILDI
Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in de olumlu raporundan sonra Nani sesleri yeniden yükselirken, Valencia'dan ayrılacak oyuncunun taliplileri artıyor. Bu arada bahis siteleri Nani'nin transfer olacağı kulüpler için bahis açtı. Oranlar şöyle: Rangers 4.00, Monaco 5.00, Celtic ve Nice 7.00, Marsilya 9.00, Beşiktaş- Milan-Benfica 13.00.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
Nani’de acele edilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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