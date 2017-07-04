 Nani’de acele edilmeyecek – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’de acele edilmeyecek

    Nani’de acele edilmeyecek

    Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in de olumlu raporundan sonra sesleri yeniden yükselirken, Valencia'dan ayrılacak oyuncunun taliplileri artıyor...

    Görüşmeler en alt seviyede devam ediyor. Şu şartlarda resmi bir hamle yapılması düşünülmüyor. için Valencia'ya gelecek teklifler ve verilecek cevaplar bekleniyor. Eğer beklendiği gibi Nani'nin bonservisinin 2-3 milyon euro'lara düşmesi ve Çin opsiyonunun devreden çıkması durumunda teklif yapılacak.

    PORTEKİZLİ İÇİN BAHİSLER AÇILDI
    Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in de olumlu raporundan sonra Nani sesleri yeniden yükselirken, Valencia'dan ayrılacak oyuncunun taliplileri artıyor. Bu arada bahis siteleri Nani'nin transfer olacağı kulüpler için bahis açtı. Oranlar şöyle: Rangers 4.00, Monaco 5.00, Celtic ve Nice 7.00, Marsilya 9.00, Beşiktaş- Milan-Benfica 13.00.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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