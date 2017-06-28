Barça'dan çifte müjde!
Katalan ekibi, Beşiktaş yönetiminin Vermaelen önerisini kabul ederken Arda için menajer Vos aracılığıyla yapılan teklife de ‘yeşil’ ışık yakıldı.
MİLLİLERDEN DESTEK
Beşiktaş'ın bundan sonraki ilk hamlesi Arda Turan'ı ikna etmek, son hamlesi ise Barcelona'ya resmi teklifi sunmak olacak. Arda'nın iknası konusunda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le baskı kuran siyah-beyazlılarda asıl hamleyi ise Şenol Güneş yapacak. Tecrübeli hocanın Arda'yı arayarak, "Gel de Avrupa Kupası kazanalım" diyerek önemli bir hamle yapması bekleniyor.
ARDA'YA TEKLİFLER ARTIYOR
Beşiktaş'ın transfer listesine giren Arda Turan'a, teklif üstüne teklif yağıyor. Yıldız oyuncunun ilk hedefi Barcelona'da kalmak. Barça'da kalamazsa Arsenal veya Inter kalibresinde bir takıma gitmek istiyor. Çin'e gitmeyi ise aklından bile geçirmiyor. Milli takımda yaşadığı kriz sürecinde G.Saray camiasının kendisini yalnız bırakması Arda'yı kırarken; Beşiktaş'ın bu durumu fırsata çevirebilmesi durumunda Arda'nın siyah-beyazlı forması giymesi imkansız değil.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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