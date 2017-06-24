Joe Hart gelecek

Beşiktaş, bir süredir İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor. Fabri için Olympiakos'un 3 milyon euro'luk teklifin geldiği ortamda; Beşiktaş yönetimi Fabri'ye 5 milyon, Boyko'ya 2.5 milyon euro'luk bir teklif çıkarabilirse Şampiyonlar Ligi için İngiliz kaleciyi alacak.