 Joe Hart gelecek – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    gelecek

    Joe Hart gelecek
    Beşiktaş, bir süredir İngiliz kaleci Joe Hart ile ilgileniyor. Fabri için Olympiakos'un 3 milyon euro'luk teklifin geldiği ortamda; Beşiktaş yönetimi Fabri'ye 5 milyon, Boyko'ya 2.5 milyon euro'luk bir teklif çıkarabilirse Şampiyonlar Ligi için İngiliz kaleciyi alacak.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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