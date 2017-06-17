 Guimaraes’ten Franco atağı! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Guimaraes’ten Franco atağı!

    Guimaraes’ten Franco atağı!
    Beşiktaş'tan Kolombiya ekibi Millonarios'a kiralık olarak giden ve oradaki sözleşmesi sona eren Pedro Franco için Portekiz basınından bir iddia geldi. Portekiz basınında yer alan haberde Guimaraes'in hedefinin Franco olduğu yazıldı. Haberde Beşiktaş'ta sözleşmesinin son yılına giren Franco'nun, uzun süredir Guimaraes tarafından takip edildiği belirtildi
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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