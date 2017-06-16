 Orkan Çınar pahalı geldi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    pahalı geldi

    Orkan Çınar pahalı geldi
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in transferine olumlu rapor verdiği için G.Antep'in 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli istemesi yönetimi şok etti. Siyah-beyazlıların bu şartlarda transferin zor olacağını G.Antep'e bildirdiği, ilerleyen günlerde tarafların tekrar bir araya gelerek pazarlık yapacağı öğrenildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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