 Karim Benzema Beşiktaş'a – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Karim Benzema Beşiktaş'a

    için yılın en ilginç transfer iddiası ortaya atıldı: ...

    Real Madrid'in 2009-10'da 35 milyon euro'ya Lyon'dan aldığı Fransız oyuncu, geçen sezonu 48 maçta 19 gol ve 9 asistle tamamladı. Vergiler hariç 8 milyon euro kazanan Fransız oyuncu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez 22 Mart'ta, "Sözleşmesini uzatmak için görüşmelere devam ediyoruz" demişti. Arsenal ve Milan'dan teklif alan Real Madrid, İtalyan ekibinin teklif ettiği 55 milyon euro'yu reddetmişti. Benzema'nın geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi, 29 yaşındaki Fransız yıldızın adının 'la anılmasını sağladı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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