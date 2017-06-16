 En iyi gol Cenk Tosun’un – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    En iyi gol ’un

    En iyi gol Cenk Tosun’un

    'nde "sezonun en güzel golü" 'un Benfica'ya attığı gol seçildi.

    Ronaldo, Quaresma, Neymar, Mandzukic, Lewandowski gibi isimlerin olduğu listede oyların %41'ini alan 'en güzel gol' ödülünün sahibi oldu. Yarışmada 2'nciliği Mandzukic, 3'üncülüğü C.Ronaldo, 4'üncülüğü de Neymar elde etti. UEFA'nın düzenlediği yarışmanın diğer adaylarından olan Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı frikik golü ise %6 oy ile 5. sırada yer aldı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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