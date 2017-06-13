 Jagos Vukovic sürprizi – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Jagos Vukovic sürprizi

    Jagos Vukovic sürprizi
    Menajer Kees Vos'tan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri daha geldi. Yönetim bir süredir Hollandalı menajerle Lens için görüşmeleri sürdürürken, Jagos Vukovic teklifi ile şaşırdılar. Vos, Sırbistan Milli Takımı'na kadar yükselen ve Konyaspor'da forma giyen 29 yaşında ve 1.94 boyundaki sol stoperi istemeleri durumunda kendilerine getirebileceğini iletti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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