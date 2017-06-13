Jagos Vukovic sürprizi

Menajer Kees Vos'tan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri daha geldi. Yönetim bir süredir Hollandalı menajerle Lens için görüşmeleri sürdürürken, Jagos Vukovic teklifi ile şaşırdılar. Vos, Sırbistan Milli Takımı'na kadar yükselen ve Konyaspor'da forma giyen 29 yaşında ve 1.94 boyundaki sol stoperi istemeleri durumunda kendilerine getirebileceğini iletti.