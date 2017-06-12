 Genç panzer Stingl’e yakın takip – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Genç panzer Stingl’e yakın takip

    Genç panzer Stingl’e yakın takip

    Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren , geleceğe yatırım programına da devam ediyor.

    Bu doğrultuda çalışmalar yürüten siyah-beyazlı kulübün scout ekibi Bayern Münih U19 Takımı'nın kaptanı 'i yakın takibe aldı. Alman Milli Takımı'nda da çeşitli kategorilerde formasını giyen 19 yaşındaki futbolcuyla Kasımpaşa'nın da ilgilendiği bildirildi.

    MATTHİAS STİNGL KİMDİR?
    Doğum tarihi: 27 Şubat 1998
    Doğum yeri: Almanya
    Boy: 1.85 / Kilo: 77
    Pozisyon: Sağ bek
    Kulübü: Bayern Münih
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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