Favori Aboubakar sürpriz Mitrovic!
Başkan Orman ve Şenol Güneş’in gönlündeki isim Aboubakar. Kamerunlu yıldızın kalması için yönetim tüm şartlarını zorlanmasını kararlaştırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 6 milyon euro'ya çıkmasına rağmen Portekiz ekibinin Başkanı Pinto Da Costa, 32 kilit pas yapıp maç başına 4.8 kez ceza sahasında topla buluşan Aboubakar için 10 milyon euro'nun altına düşemeyeceğini siyah-beyazlılara iletirken; sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kiralamanın da söz konusu olmadığını da ifada etti. Maç başına 3.4 ikili mücadele kazanan Aboubakar ise, Porto'ya Fikret Orman'ın elini güçlendirecek bir rest çekti: "Çin'e gitmem. Şampiyonlar Ligi dışında oynayan bir takıma satarsanız da kabul etmem." Bu sözler,
Başkan Fikret Orman'ın keyfini yerine getirdi...
ALTERNATİF MİTROVİC
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar en az bir sezon daha Beşiktaş formasını giymek isterken, Porto ve Lorient kulüplerinin istediği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle siyahbeyazlılar 'B' planlarını da devreye soktu. Forvet transferinde devreye giren son isim Dusko Tosic oldu. Sırp oyuncu milli takımda beraber oynadığı Aleksandar Mitrovic'i önerdi. Premier Lig'e çıkan Newcastle'ın 1.89'luk genç oyuncunun yerine arayışlara girdiğini ve kendisine takımdan ayrılmayı düşündüğünü söylediğini aktardı.
GÖRÜŞME BU HAFTA
Tosic'in bu önerisi üzerine Umut Güner harekete geçti. 22 yaşındaki golcünün menajeri Nenad Jestrovic'in Türkiye'yle yakın bağlantısı ise avantaj oldu. Daha önce Kocaelispor forması giyen Sırp menajer, Newcastle'ın ikna edilmesi durumunda golcüyü Beşiktaş forması giymesi konusunda ikna edebileceği sözü verildi. İlk etapta Newcastle ile Mitrovic konusunun görüşülmesi için randevu alındı. Bu hafta içinde Ali Naibi ile beraber Güner'in İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve transferi masaya yatıracakları bildirildi.
ÇOK İLGİNÇ TEKLİF!
Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar için çok ilginç bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, Porto'nun elinde bulunan Kamerunlu forvetin yüzde 37.5 hakkı için Porto'ya 4 milyon euro teklif etti. Siyahi golcünün haklarının yüzde 62.5'uğunu elinde bulunduran Lorient'a ise "Sözleşmesini uzatın, bize iki yıllığına kiralayın" teklifi yapıldı. Bu kiralama karşılığı, "İlk sezon bedelsiz olsun, ikinci sezon ise 6 milyon euro bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu alalım" önerisi sunuldu.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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