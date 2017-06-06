 Favori Aboubakar sürpriz Mitrovic! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Favori sürpriz Mitrovic!

    Favori Aboubakar sürpriz Mitrovic!

    Başkan Orman ve Şenol Güneş’in gönlündeki isim . Kamerunlu yıldızın kalması için yönetim tüm şartlarını zorlanmasını kararlaştırdı.

    camiası şampiyonluğun keyfini doyasıya yaşarken, yönetim ise transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş ise bu konuda en çok kafa yoran isimler hiç şüphe yok ki.. Geçen sezon Sosa ve Gomez'i kaybeden Şenol Güneş, kendisine "Kimi transfer edelim?" diyen Başkan Fikret Orman'a, "Önce ve Talisca'yı elimizde tutalım" cevabı vermişti. Orman, Talisca'yı elde tutmayı başarırken, Aboubakar konusunda ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. 38 maçta 19 gol atıp 4 asist yapan Kamerunlu oyuncu için bonservisinin bin bölümünü elinde bulunduran Porto, siyah-beyazlı kulübe "Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar bekleyelim" cevabını verdi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 6 milyon euro'ya çıkmasına rağmen Portekiz ekibinin Başkanı Pinto Da Costa, 32 kilit pas yapıp maç başına 4.8 kez ceza sahasında topla buluşan Aboubakar için 10 milyon euro'nun altına düşemeyeceğini siyah-beyazlılara iletirken; sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kiralamanın da söz konusu olmadığını da ifada etti. Maç başına 3.4 ikili mücadele kazanan Aboubakar ise, Porto'ya Fikret Orman'ın elini güçlendirecek bir rest çekti: "Çin'e gitmem. Şampiyonlar Ligi dışında oynayan bir takıma satarsanız da kabul etmem." Bu sözler,
    Başkan Fikret Orman'ın keyfini yerine getirdi...

    ALTERNATİF MİTROVİC
    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar en az bir sezon daha Beşiktaş formasını giymek isterken, Porto ve Lorient kulüplerinin istediği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle siyahbeyazlılar 'B' planlarını da devreye soktu. Forvet transferinde devreye giren son isim Dusko Tosic oldu. Sırp oyuncu milli takımda beraber oynadığı 'i önerdi. Premier Lig'e çıkan Newcastle'ın 1.89'luk genç oyuncunun yerine arayışlara girdiğini ve kendisine takımdan ayrılmayı düşündüğünü söylediğini aktardı.

    GÖRÜŞME BU HAFTA
    Tosic'in bu önerisi üzerine Umut Güner harekete geçti. 22 yaşındaki golcünün menajeri Nenad Jestrovic'in Türkiye'yle yakın bağlantısı ise avantaj oldu. Daha önce Kocaelispor forması giyen Sırp menajer, Newcastle'ın ikna edilmesi durumunda golcüyü Beşiktaş forması giymesi konusunda ikna edebileceği sözü verildi. İlk etapta Newcastle ile Mitrovic konusunun görüşülmesi için randevu alındı. Bu hafta içinde Ali Naibi ile beraber Güner'in İngiltere'ye çıkarma yapacağı ve transferi masaya yatıracakları bildirildi.

    ÇOK İLGİNÇ TEKLİF!
    Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar için çok ilginç bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, Porto'nun elinde bulunan Kamerunlu forvetin yüzde 37.5 hakkı için Porto'ya 4 milyon euro teklif etti. Siyahi golcünün haklarının yüzde 62.5'uğunu elinde bulunduran Lorient'a ise "Sözleşmesini uzatın, bize iki yıllığına kiralayın" teklifi yapıldı. Bu kiralama karşılığı, "İlk sezon bedelsiz olsun, ikinci sezon ise 6 milyon euro bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu alalım" önerisi sunuldu.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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