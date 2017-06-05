 ''Neden üçüncüsünüz!'' – Fotomaç – 05 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Neden üçüncüsünüz!''

    ''Neden üçüncüsünüz!''

    'ın sözlerine, 'dan cevap geldi: "F.Bahçe Genel Kurul yapıyor tek gündemleri . Ligi neden 3. bitirdiğinizi konuşsanıza. Şampiyonluk sayımız 15'tir. Bir kurdun ardından 40 köpek havlar. Beşiktaş büyük kurttur"

    Başkanı Fikret Orman, Beyaz Futbol'un konuğu oldu. Orman, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın önceki gün söylediği "Beşiktaş basketboldaki Avrupa şampiyonluğumuzun altında eziliyor. Quaresma bize gelmek istedi, işte belgesi. 1959'dan beri 13 şampiyonluğunuz var. Beşiktaşlı duruşu diyorsanız gidin 2'sini iade edin" sözlerine cevap verdi. Orman "F.Bahçe Divan Kurulu yapıyor. Programı şöyle. 1-Beşiktaş, 2-, 3-Şenol Güneş, 4-Quaresma. Genel Kurul'da hep bizi konuşuyorlar. Gidin neden ligi 3. bitirdiniz onu konuşsanıza. Fenerbahçe benim dostum. Benim F.Bahçe ile bir sorunum yok ama başkanlarının zihniyeti sıkıntılı. Bu zihniyetle işim olmaz. Hiçbir kulüp başkanı devleti arkasına alıp strateji yapmaya kalkmasın. Bizim 15 şampiyonluğumuz var. Beşiktaş büyük bir kurttur. Bir kurdun arkasından 40 köpek havlar" dedi.

    EUROLEAGUE İÇİN TEBRİKLER
    Fikret Orman, Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunun önemli olduğunu belirtti. Orman, "Ben bu başarı için onları kutluyorum. 'Hırsızlık organizasyonu' sözlerim Euroleague içindi. Neden eleştiriyorum. Çünkü belirsiz bir organizasyon. Kafasına göre katılım veriyor. Basketbolda finale kalırsak onların salonuna gitmem. Gerginlik olmasını istemem" dedi. Orman, "UEFA Kupası'nı mı yoksa Euroleague Kupası'nı mı tercih edersiniz?" şeklindeki soruya "Tabii ki UEFA Kupası tercihimdir" yanıtını verdi.

    GOMEZ'İ DÜŞÜNMÜYORUZ
    Fikret Orman, eski yıldızları Mario Gomez hakkındaki soruya ilginç bir yanıt verdi. Orman, taraftarın "Geri dönecek mi?" diye merak ettiği Gomez için "Geldi 1 sene oynadı. Bizim eski Les Ferdinand gibi sonra da gitti. Böyle adamlar genelde 1 sezon oynuyor. Gomez'i düşünmüyoruz. Gomez de gelmez. O defter kapandı" ifadelerini kullandı.

    RVP GELSİN, RESTORANLAR VAR
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Robin van Persie konusu da soruldu. "RVP, Beşiktaş'a gelmek isterse alır mısınız?" sorusuna Orman, şu yanıtı verdi: "Van Persie gelsin tabii Beşiktaş'a. Burada güzel restoranlar var, oteller var. Her şeyi geçtim kupa maçında stadımızda yaptığı hareket nedeniyle bizde oynayamaz. O karakterde bir futbolcu Beşiktaş'a gelemez"

    BU ŞAMPİYONLUK ÇOK BÜYÜK İŞ
    Program sırasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu yıl kazanılan şampiyonluğu da değerlendirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, "Bu sezonki şampiyonluk çok büyük iş. Geçen sezonki şampiyonluktan daha zor oldu. Bir kere şampiyon olduktan sonra hedef takım haline geliyorsunuz. Herkes sizi yenmek istiyor. Bir de sezon başında takımla çok oynadık. Quaresma bu sezon çok aktif oldu. Burada mutlu ve huzurlu. Beşiktaş'ta huzur var. 100. yıl şampiyonluğumuz da böyleydi. Futbolcular Beşiktaş için oynamaktan dolayı mutlular. Keyifleri yerinde.

    MANDZUKİC ÇOK İSTEDİ
    Fikret Orman'a önceki günkü Real Madrid-Juventus Şampiyonlar Ligi finalinde harika bir gol atan Mario Mandzukic de soruldu. Orman "Devre arası çok istemiştik. Mandzukic de bize gelmeye çok arzuluydu. Ancak Juventus 10-12 milyon euro'dan aşağı inmedi. Onu almam için 10 milyonluk bir adam satmam gerekiyordu" dedi.

    JESUS'U TANIMAM
    Orman, Şenol Güneş'in yerine Jorge Jesus'la görüştüğü iddialarına da yanıt verdi. Siyah-beyazlıların başkanı "Benim önüme 10 tane adam koyun. Onlardan biri de Jorge Jesus olsun, onu bilmiyorum yani. Tanımam etmem. Şenol Güneş ile aramızdaki ilişki, güven ilişkisidir. Şenol Abi iyi transfer, her şey yolunda gidiyor..."

    SÜT KUPASI DEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'ye Vodafone Park'ta yenilip elendikten sonra başkan Fikret Orman, "Çok da önemli değil, sonuçta Süt Kupası" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleriyle tepki çeken Orman'a dün Beyaz Futbol'da bu konu da soruldu. Orman "Bazen dilimize hakim olamıyoruz. Bu sözü söylediğim için pişmanım" cevabını verdi.

    'UEFA KUPASI TESADÜF DEĞİL'
    "G.Saray'ın 2000 yılında aldığı UEFA Kupası zaferi tesadüf değildir. Ancak o tarihten bu yana o kupanın bir daha Türkiye'ye gelmemesi başarısızlıktır. Bu G.Saray için de bizim için de F.Bahçe için de başarısızlıktır. G.Saray'ın şu anki durumuna bize statlarını vermedikleri günlerde ne kadar üzülüyorlarsa ben de o kadar üzülüyorum. Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayal kurmuyorum. Orada Real Madrid, Barça ile aynı gruba düşmek istemem"

    TRANSFERLER İÇİN NE DEDİ?

    LENS: Beşiktaş forması yakışmış (Fotoşopla giydirilen forma üzerine yorumu)
    DUDU: Güzel bir şarkı.
    VİDA: Tornavida var, çekiç var.
    VELİ KAVLAK: Bizimle olmayacak.
    ERSAN VE ATINÇ: İkisi de evladımız.
    ADEM BÜYÜK: Hopalı. İyi bir çocuk.
    MUSA ÇAĞIRAN: O da iyi oyuncu.
    MARCELO: Lyon'dan bir teklif yok.
    EMRE MOR: Dortmund'a gitmeden önce istemiştik. Onun gibi bir yatırımı Kerim Frei'a yaptık, tutmadı.
    TOLGA ZENGİN: Kaptanımız kalacak.
    TOLGAY: Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Sıkıntı yaşamayız.
    DENİZ TÜRÜÇ: İyi çocuk. Kendisini beğeniyoruz.
    DEMBA BA VE ABOUBAKAR: Takımda Kalmalarını istiyorum.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Neden üçüncüsünüz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.