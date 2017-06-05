''Neden üçüncüsünüz!''
Aziz Yıldırım'ın sözlerine, Fikret Orman'dan cevap geldi: "F.Bahçe Genel Kurul yapıyor tek gündemleri Beşiktaş. Ligi neden 3. bitirdiğinizi konuşsanıza. Şampiyonluk sayımız 15'tir. Bir kurdun ardından 40 köpek havlar. Beşiktaş büyük kurttur"
EUROLEAGUE İÇİN TEBRİKLER
Fikret Orman, Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunun önemli olduğunu belirtti. Orman, "Ben bu başarı için onları kutluyorum. 'Hırsızlık organizasyonu' sözlerim Euroleague içindi. Neden eleştiriyorum. Çünkü belirsiz bir organizasyon. Kafasına göre katılım veriyor. Basketbolda finale kalırsak onların salonuna gitmem. Gerginlik olmasını istemem" dedi. Orman, "UEFA Kupası'nı mı yoksa Euroleague Kupası'nı mı tercih edersiniz?" şeklindeki soruya "Tabii ki UEFA Kupası tercihimdir" yanıtını verdi.
GOMEZ'İ DÜŞÜNMÜYORUZ
Fikret Orman, eski yıldızları Mario Gomez hakkındaki soruya ilginç bir yanıt verdi. Orman, taraftarın "Geri dönecek mi?" diye merak ettiği Gomez için "Geldi 1 sene oynadı. Bizim eski Les Ferdinand gibi sonra da gitti. Böyle adamlar genelde 1 sezon oynuyor. Gomez'i düşünmüyoruz. Gomez de gelmez. O defter kapandı" ifadelerini kullandı.
RVP GELSİN, RESTORANLAR VAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Robin van Persie konusu da soruldu. "RVP, Beşiktaş'a gelmek isterse alır mısınız?" sorusuna Orman, şu yanıtı verdi: "Van Persie gelsin tabii Beşiktaş'a. Burada güzel restoranlar var, oteller var. Her şeyi geçtim kupa maçında stadımızda yaptığı hareket nedeniyle bizde oynayamaz. O karakterde bir futbolcu Beşiktaş'a gelemez"
BU ŞAMPİYONLUK ÇOK BÜYÜK İŞ
Program sırasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu yıl kazanılan şampiyonluğu da değerlendirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, "Bu sezonki şampiyonluk çok büyük iş. Geçen sezonki şampiyonluktan daha zor oldu. Bir kere şampiyon olduktan sonra hedef takım haline geliyorsunuz. Herkes sizi yenmek istiyor. Bir de sezon başında takımla çok oynadık. Quaresma bu sezon çok aktif oldu. Burada mutlu ve huzurlu. Beşiktaş'ta huzur var. 100. yıl şampiyonluğumuz da böyleydi. Futbolcular Beşiktaş için oynamaktan dolayı mutlular. Keyifleri yerinde.
MANDZUKİC ÇOK İSTEDİ
Fikret Orman'a önceki günkü Real Madrid-Juventus Şampiyonlar Ligi finalinde harika bir gol atan Mario Mandzukic de soruldu. Orman "Devre arası çok istemiştik. Mandzukic de bize gelmeye çok arzuluydu. Ancak Juventus 10-12 milyon euro'dan aşağı inmedi. Onu almam için 10 milyonluk bir adam satmam gerekiyordu" dedi.
JESUS'U TANIMAM
Orman, Şenol Güneş'in yerine Jorge Jesus'la görüştüğü iddialarına da yanıt verdi. Siyah-beyazlıların başkanı "Benim önüme 10 tane adam koyun. Onlardan biri de Jorge Jesus olsun, onu bilmiyorum yani. Tanımam etmem. Şenol Güneş ile aramızdaki ilişki, güven ilişkisidir. Şenol Abi iyi transfer, her şey yolunda gidiyor..."
SÜT KUPASI DEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'ye Vodafone Park'ta yenilip elendikten sonra başkan Fikret Orman, "Çok da önemli değil, sonuçta Süt Kupası" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleriyle tepki çeken Orman'a dün Beyaz Futbol'da bu konu da soruldu. Orman "Bazen dilimize hakim olamıyoruz. Bu sözü söylediğim için pişmanım" cevabını verdi.
'UEFA KUPASI TESADÜF DEĞİL'
"G.Saray'ın 2000 yılında aldığı UEFA Kupası zaferi tesadüf değildir. Ancak o tarihten bu yana o kupanın bir daha Türkiye'ye gelmemesi başarısızlıktır. Bu G.Saray için de bizim için de F.Bahçe için de başarısızlıktır. G.Saray'ın şu anki durumuna bize statlarını vermedikleri günlerde ne kadar üzülüyorlarsa ben de o kadar üzülüyorum. Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayal kurmuyorum. Orada Real Madrid, Barça ile aynı gruba düşmek istemem"
TRANSFERLER İÇİN NE DEDİ?
LENS: Beşiktaş forması yakışmış (Fotoşopla giydirilen forma üzerine yorumu)
DUDU: Güzel bir şarkı.
VİDA: Tornavida var, çekiç var.
VELİ KAVLAK: Bizimle olmayacak.
ERSAN VE ATINÇ: İkisi de evladımız.
ADEM BÜYÜK: Hopalı. İyi bir çocuk.
MUSA ÇAĞIRAN: O da iyi oyuncu.
MARCELO: Lyon'dan bir teklif yok.
EMRE MOR: Dortmund'a gitmeden önce istemiştik. Onun gibi bir yatırımı Kerim Frei'a yaptık, tutmadı.
TOLGA ZENGİN: Kaptanımız kalacak.
TOLGAY: Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Sıkıntı yaşamayız.
DENİZ TÜRÜÇ: İyi çocuk. Kendisini beğeniyoruz.
DEMBA BA VE ABOUBAKAR: Takımda Kalmalarını istiyorum.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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