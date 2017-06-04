 Tarihi gol Tosic’ten – Fotomaç – 04 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tarihi gol Tosic’ten

    Tarihi gol Tosic’ten
    'ın ikinci golünü kaydeden Vodafone Park Stadı tarihine adını yazdırdı. Sırp savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın Vodafona Park'ta çıktığı maçlardaki 100. golünü attı. Tosic'in golüne en çok sevinen ise tribünlerde yer alan eşi Jelena Karleusa oldu.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihi gol Tosic’ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.