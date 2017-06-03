Şenol Güneş’in kıymetini bilmeliyiz
Aboubakar: Hocamız adil, hedefini iyi biliyor, herkese eşit mesafede.
Sezonun en üzücü anlarından birinin gördüğü kırmızı kartlar olduğunu belirten Vincent Aboubakar şöyle devam etti: "Olympiakos ile deplasmanda oynadığımız maçta rakip oyuncu beni çok tahrik etmişti. 1-2 kere de topsuz alanda vurmuştu. Burada da aynı davranışı devam ettirdi. Kırmızı kart gördüğüm pozisyonda kafamı biraz uzattım ve o da onu çok iyi kullandı. Çok yanlış bir hareketti. Taraftarımızdan ve kulübümüzden tekrar özür diliyorum. Bunu bir daha asla tekrarlamayacağım."
ABOUBAKAR'DAN İNCİLER...
-Babel, Gaziantep'te golü atınca 'Kupa geliyor' dedim. Anlatmakta zorlandığım duyguları yaşadım. Afrika Uluslar Kupası'nda da şampiyonluk yaşadım ama G.Antep'te yaşadıklarım çok daha farklıydı.
-Bütün takım arkadaşlarımı seviyorum. Hepsi iyi arkadaşlarım. Quaresma, topla oynamayı seviyor. Maç sonunda 'Bu kadar çok istiyorsan topu vereyim eve götür' dedim. Bunda kötü bir şey yok, çünkü onu Porto'dan tanıyorum.
-Oyundan her zaman zevk alıyorum. Oynarken zevk almıyorsanız o iş zehir gibidir. Futbol oynamak ve okumaktan zevk alıyorum. İyi kitapları okuyarak sakin kalmaya çalışıyorum. Okumak ruhunuza iyi geliyor.
-Benim açımdan koşullar yeterince iyi. Şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Artık iş kulüplerde. Porto ile herhangi bir görüşme yapmadım. Beni temsil edenler Beşiktaş ile görüştü.
-Harika bir taraftara sahibiz. Onlar da büyük katkı sağladı. Sezon boyunca bizimle birlikte oldular ve onları mutlu ettik. Bu kulüp onlarla beraber büyüyecek. Bize olan desteklerini kayıtsız, şartsız devam ettirsinler.
-Yaratıcı olmayı seviyorum. Rakip oyuncunun pozisyonuna göre doğaçlama hareketler yapıyorum. Torres'i çok severdim. Ronaldinho'ya büyük hayranlık duyuyordum.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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