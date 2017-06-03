Şampiyon geliyor!
Beşiktaş, Osmanlı maçı öncesi boğazda tekne turu yaparak Dolmabahçe’ye gelecek. Saat 16.00’da statta kutlamalar başlayacak. Mücadele sonrası ise 15. kupa havaya kalkacak.
Kutlamaların ilk bölümü Osmanlı maçı öncesi 16.00'da bitecek. 17.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ise Beşiktaşlı futbolcular kupasına kavuşacak ve statta taraftarları selamlayacak. Kartal, geçen sezon hizmete giren Vodafone Stadı'nda üst üste 2. şampiyonluk sevincini yaşayacak. Ayrıca mücadelede 2 gol atılması durumunda taraftarlar Vodafone'daki 100. golü izleyecek.
OSMANLI İLE 14. RANDEVU
Beşiktaş, sezonun son maçında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Ligde daha önce 13 kez karşılaşan iki takımdan Kartal'ın 8, Osmanlı'nın 2 zaferi var. 3 maç berabere bitti.
DOLMABAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Beşiktaş, lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da olmak üzere Dolmabahçe'deki statta toplam 29 kez rakiplerini konuk etti. Bu maçların 21'ini kazanan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, stadındaki tek yenilgisini Türkiye Kupası çeyrek finalinde F.Bahçe karşısında aldı. Geçen sezonun son bölümünden itibaren stadında 19 lig maçına çıkan Beşiktaş, 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
Şampiyon geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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