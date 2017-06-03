 Şampiyon geliyor! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Şampiyon geliyor!

    Şampiyon geliyor!

    , Osmanlı maçı öncesi boğazda tekne turu yaparak Dolmabahçe’ye gelecek. Saat 16.00’da statta kutlamalar başlayacak. Mücadele sonrası ise 15. kupa havaya kalkacak.

    Ve bugün şampiyon apoletiyle taraftarıyla buluşuyor... Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüs ile Anadolu Hisarı civarına gelecek olan Kara Kartal, ilk kutlamasını boğazda gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, saat 13.00'te tekneyle boğaz turu yaparak Dolmabahçe'ye inecek daha sonra üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na geçip deniz tarafına bakan kale arkasında hazırlanan platformda kutlamalara devam edecek.

    Kutlamaların ilk bölümü Osmanlı maçı öncesi 16.00'da bitecek. 17.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ise Beşiktaşlı futbolcular kupasına kavuşacak ve statta taraftarları selamlayacak. Kartal, geçen sezon hizmete giren Vodafone Stadı'nda üst üste 2. şampiyonluk sevincini yaşayacak. Ayrıca mücadelede 2 gol atılması durumunda taraftarlar Vodafone'daki 100. golü izleyecek.

    OSMANLI İLE 14. RANDEVU
    Beşiktaş, sezonun son maçında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Ligde daha önce 13 kez karşılaşan iki takımdan Kartal'ın 8, Osmanlı'nın 2 zaferi var. 3 maç berabere bitti.

    DOLMABAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
    Beşiktaş, lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da olmak üzere Dolmabahçe'deki statta toplam 29 kez rakiplerini konuk etti. Bu maçların 21'ini kazanan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, stadındaki tek yenilgisini Türkiye Kupası çeyrek finalinde F.Bahçe karşısında aldı. Geçen sezonun son bölümünden itibaren stadında 19 lig maçına çıkan Beşiktaş, 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı.

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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