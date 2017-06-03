Rekorları parçalayan adam!

Şenol Güneş, 270 zaferle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan hocası unvanını ele geçirdi.

Güneş ayrıca, Fatih Terim, Gündüz Kılıç ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra ligde üst üste şampiyonluk kazanan Türk teknik direktör oldu. Tecrübeli teknik adam ayrıca son 3 sezonda Bursaspor'la 69, Beşiktaş'la 75 ve 69 golle ligin en fazla gol atan takımının hocası olmayı başardı.