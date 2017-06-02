Van Persie biraz yalnız kalmalı

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, F.Bahçe ile oynanan kupa maçında polemik yaşadığı Van Persie için ilginç bir yorumda bulundu. Oğuzhan, "Derbiden sonra hiç görüşmedim. Belki onun biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Benim kızdığım ve üzüldüğüm nokta onun başlattığı bir şeyi benim tarafıma yıkmaya çalışmasıydı. Benim yanlışım onun öyle davranmasına tepki vermemdi" dedi