 İşte Rhodolfo’nun yeni adresi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    İşte ’nun yeni adresi

    İşte Rhodolfo’nun yeni adresi
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden 'nun yeni adresi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 18 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, ülkesi Brezilya'ya dönüyor. Tecrübeli futbolcu, Flamengo ile anlaşma sağlarken, siyah-beyazlılar bu oyuncunun bonservis bedeli için 1.5 milyon euro alacak.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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