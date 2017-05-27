Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Siyah-beyazlıların transferdeki ana hedefi Fransız stoperden müjde üzerine müjde geliyor. City’nin hocası Guardiola “Geri gelmesin” dedi, Mangala da Valencia’da devam etmeyeceğini söyledi.
Savunmada durum böyleyken siyah- beyazlı idareciler bu kez hata yapmak istemiyor. Hedefte Avrupa'nın sayılı savunmacılardan biri olan Eliaquim Mangala var. Beşiktaş yüksek maliyetli oyuncunun şartlarını araştırırken art arda iyi haberler de duymaya başladı. 26 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık geçirmişti. 20 milyon euro'luk satın alma bedelini İspanyol ekibi karşılayamıyor. Takımın Avrupa Kupaları için vize alamaması da Valencia'yı Mangala'nın ana tercihlerinden biri olmaktan çıkarıyor. Oyuncunun asıl isteği Manchester City'ye dönüp kariyerine Ada'da devam etmek. Ancak İngiliz devinin hocası Pep Guardiola'nın planları arasında adı yazmıyor.
'YENİ FIRSATLAR OLACAK'
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola gelecek sezon için Eliaqium Mangala'yı kadrosunda düşünmediğini söyledi. Her ne kadar kiralıktan dönse de Ada ekibi onu yine elden çıkaracak. İşte Beşiktaş tam bu sırada devrede. Manchester City ile görüşen Kartal, kiralık olarak transferi gerçekleştirebileceklerini iletti. Manchester City kararı Mangala'ya bıraktıklarını belirtti. Beşiktaş şimdi 26 yaşındaki stoper ile masaya oturup kulübün vizyonunu ona anlatacak. Mangala "Bu yaz yeni fırsatlar olacak" diyerek açık kapı bıraktı.
Q7 VE BA'YI TAKİBE ALDI
Siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir gelişme de Eliaquim Mangala'dan geldi. Fransız futbolcu, İnstagram hesabından Beşiktaş'ın yıldızları Ricardo Quaresma ve Demba Ba'yı takibe aldı. Özellikle kendisi gibi Fransızca konuşan Demba Ba'nın Mangala transferinde etkili olması tahmin ediliyor.
BAŞKAN MANGALI YAKTI
Beşiktaş taraftarı da heyecanla Eliaquim Mangala transferinin bitmesini bekliyor. Başkan Fikret Orman'ın mangal başındaki fotoğrafıyla Mangala'ya göndermede bulunuyorlar.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
Eliaquim Mangala Kartal’a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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