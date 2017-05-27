 Eliaquim Mangala Kartal’a doğru – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kartal’a doğru

    Eliaquim Mangala Kartal’a doğru

    Siyah-beyazlıların transferdeki ana hedefi Fransız stoperden müjde üzerine müjde geliyor. City’nin hocası Guardiola “Geri gelmesin” dedi, Mangala da Valencia’da devam etmeyeceğini söyledi.

    'ta teknik direktör Şenol Güneş ısrarla 1. sınıf bir stoper oyuncusu istiyordu. Ancak bu bölgeye art arda Alexis Delgado ve Matej Mitrovic transfer edildi. Deneyimli çalıştırıcı iki ismin performansından da tatmin olmadı. Delgado ile yollar ayrılırken, Lyon karşılaşmasında penaltı kaçırıp Kartal'ı turdan eden Mitro'nun da bu haliyle takımda kalması bir hayli zor görünüyor.

    Savunmada durum böyleyken siyah- beyazlı idareciler bu kez hata yapmak istemiyor. Hedefte Avrupa'nın sayılı savunmacılardan biri olan Eliaquim Mangala var. Beşiktaş yüksek maliyetli oyuncunun şartlarını araştırırken art arda iyi haberler de duymaya başladı. 26 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık geçirmişti. 20 milyon euro'luk satın alma bedelini İspanyol ekibi karşılayamıyor. Takımın Avrupa Kupaları için vize alamaması da Valencia'yı Mangala'nın ana tercihlerinden biri olmaktan çıkarıyor. Oyuncunun asıl isteği Manchester City'ye dönüp kariyerine Ada'da devam etmek. Ancak İngiliz devinin hocası Pep Guardiola'nın planları arasında adı yazmıyor.

    'YENİ FIRSATLAR OLACAK'
    Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola gelecek sezon için Eliaqium Mangala'yı kadrosunda düşünmediğini söyledi. Her ne kadar kiralıktan dönse de Ada ekibi onu yine elden çıkaracak. İşte Beşiktaş tam bu sırada devrede. Manchester City ile görüşen Kartal, kiralık olarak transferi gerçekleştirebileceklerini iletti. Manchester City kararı Mangala'ya bıraktıklarını belirtti. Beşiktaş şimdi 26 yaşındaki stoper ile masaya oturup kulübün vizyonunu ona anlatacak. Mangala "Bu yaz yeni fırsatlar olacak" diyerek açık kapı bıraktı.

    Q7 VE BA'YI TAKİBE ALDI
    Siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir gelişme de 'dan geldi. Fransız futbolcu, İnstagram hesabından Beşiktaş'ın yıldızları Ricardo Quaresma ve Demba Ba'yı takibe aldı. Özellikle kendisi gibi Fransızca konuşan Demba Ba'nın Mangala transferinde etkili olması tahmin ediliyor.



    BAŞKAN MANGALI YAKTI
    Beşiktaş taraftarı da heyecanla Eliaquim Mangala transferinin bitmesini bekliyor. Başkan Fikret Orman'ın mangal başındaki fotoğrafıyla Mangala'ya göndermede bulunuyorlar.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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