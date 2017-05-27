 Beşiktaş Moting’i istiyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş Moting’i istiyor

    Beşiktaş Moting’i istiyor
    Alman ve Fransız basını Schalke'li Maxim Choupo-Moting'in Beşiktaş'ın radarına girdiğini yazdı. Çıkan haberlerde Kamerunlu forvetin sezon sonu kontratının bittiği yazılırken, siyah-beyazlıların hücum oyuncusunu bedavaya kadrosuna katabileceği bildirildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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