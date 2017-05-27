 Adem Büyük sürprizi – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    sürprizi

    Adem Büyük sürprizi

    'ın transfer listesine ilginç bir isim daha girdi.

    Şampiyonlar Ligi'nde alt yapıdan yetişmiş oyuncu statüsüne yazdırabilmek için geçen sezon Atınç Nukan'ı kiralayan Kartal'ın bu kez de 'le temasa geçtiği öğrenildi. altyapı ürünü olan Adem Büyük için nabız yoklandığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinin kritik virajında şampiyonluk için mücadele eden bir kulüpte oynamak istediğini söylemişti.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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