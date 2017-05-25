 Töre geri dönüyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Töre geri dönüyor

    Töre geri dönüyor
    West Ham United'da aradığını bulamayan ardından da sakatlık yaşayan Gökhan Töre sezon sonu Beşiktaş'a geri dönecek. Şenol Güneş, Töre'nin dönüşüne olumlu bakarken Franco, Mustafa Pektemek ve Milosevic'i kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Bu sezon 3 isimle yollar kesin olarak ayrılacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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