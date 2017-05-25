Töre geri dönüyor

West Ham United'da aradığını bulamayan ardından da sakatlık yaşayan Gökhan Töre sezon sonu Beşiktaş'a geri dönecek. Şenol Güneş, Töre'nin dönüşüne olumlu bakarken Franco, Mustafa Pektemek ve Milosevic'i kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Bu sezon 3 isimle yollar kesin olarak ayrılacak.