Güzel günler görecegiz Güneş’li günler
Kara Kartallar “Sen geldin bahar geldi” diyor Şenol Güneş için... Haksız da değiller. Güneş varken yüzleri hep gülüyor Siyah-beyazlılar, G.Antep’i mağlup ederse Güneş, Beşiktaş’a art arda 2 şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik direktör olacak
24 SEZON OLDU
Beşiktaş defalarca şampiyon olmasına rağmen tam 24 sezondur arka arkaya Süper Lig'i kazanamıyor. Son olarak 1991-92'de art arda 2. şampiyonluğunu yaşayan Kartal, Şenol Güneş ile bu hasreti dindirmeye çok yakın. Siyah-beyazlı camia da 65 yaşındaki hocalarının üzerine titriyor. Yönetim "Şenol Abi" dedikleri teknik direktörlerinin bir dediğini iki etmiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da her maçta ismini haykırdıkları hocalarıyla daha nice zaferler kazanmayı ümit ediyor.
BEŞiKTAŞIN BAŞINDA TAM 101 MAÇA ÇIKTI
Kartal'da 2 sezonunu yaşayan Şenol Güneş, siyah-beyazlılarda 101 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 61'ini kazandı, 24'ünde beraberlik gördü, 16'sında yenilgiye üzüldü. Güneş, geçtiğimiz sezon ligde 2.32 puan ortalaması yakamıştı. Bu sezon ise 2.22 ortalama tutturdu. İkinçi şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın.
DEVLER LiGi'NDE iLK
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez mücadele etti. Ancak bu hep aralıklarla oldu. Kartal bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Şenol Güneş ile bir kez daha direkt gruplardan Devler Ligi'ne katılacak. İlk defa üst üste 2 yıl en büyük kupada oynayacak.
3. YILDIZA YERLİ HOCA
Kartal'ın ligde 14 şampiyonluğu bulunuyor. Siyah-beyazlılar her 5 şampiyonlukta verilen yıldızların ilkine 1996-97'de Sırp Ljubisa Spajic ile ulaşmıştı. 2. yıldızı ise efsane hoca Gordon Milne ile 1991-92 ile göğsüne taktı. Bu sezonki şampiyonlukla Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinde yıldız takan ilk yerli hoca olacak.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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