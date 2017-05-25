 Güzel günler görecegiz Güneş’li günler – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Güzel günler görecegiz Güneş’li günler

    Güzel günler görecegiz Güneş’li günler

    Kara Kartallar “Sen geldin bahar geldi” diyor için... Haksız da değiller. Güneş varken yüzleri hep gülüyor Siyah-beyazlılar, G.Antep’i mağlup ederse Güneş, Beşiktaş’a art arda 2 şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik direktör olacak

    , Beşiktaş'ın başına geçtiği günden bu yana siyah-beyazlılar, ligi domine ediyor. Ezeli rakiplerini çok gerilerde bırakan Kartal şampiyonluğa sadece 90 dakika uzaklıkta. Beşiktaş'ın G.Antep'i yenmesi veya Başakşehir'in Adana'ya yenilmesi halinde Kartal, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaşacak. Beşiktaş tarihinde Şenol Güneş gelene kadar sadece Mustafa Denizli 2008-09'da takımı mutlu sona ulaştıran yerli teknik direktör olmuştu. Geçen sezon Güneş bu zaferi tadarken deneyimli hoca şimdi bir ilk peşinde. Beşiktaş bu sezon da şampiyon olursa Güneş, siyah-beyazlıların tarihinde üst üste 2 zafer yaşayan ilk yerli teknik direktör unvanını kazanacak. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca bir başka hasrede daha son verecek.

    24 SEZON OLDU
    Beşiktaş defalarca şampiyon olmasına rağmen tam 24 sezondur arka arkaya Süper Lig'i kazanamıyor. Son olarak 1991-92'de art arda 2. şampiyonluğunu yaşayan Kartal, Şenol Güneş ile bu hasreti dindirmeye çok yakın. Siyah-beyazlı camia da 65 yaşındaki hocalarının üzerine titriyor. Yönetim "Şenol Abi" dedikleri teknik direktörlerinin bir dediğini iki etmiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da her maçta ismini haykırdıkları hocalarıyla daha nice zaferler kazanmayı ümit ediyor.

    BEŞiKTAŞIN BAŞINDA TAM 101 MAÇA ÇIKTI
    Kartal'da 2 sezonunu yaşayan Şenol Güneş, siyah-beyazlılarda 101 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 61'ini kazandı, 24'ünde beraberlik gördü, 16'sında yenilgiye üzüldü. Güneş, geçtiğimiz sezon ligde 2.32 puan ortalaması yakamıştı. Bu sezon ise 2.22 ortalama tutturdu. İkinçi şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın.

    DEVLER LiGi'NDE iLK
    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez mücadele etti. Ancak bu hep aralıklarla oldu. Kartal bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Şenol Güneş ile bir kez daha direkt gruplardan Devler Ligi'ne katılacak. İlk defa üst üste 2 yıl en büyük kupada oynayacak.

    3. YILDIZA YERLİ HOCA
    Kartal'ın ligde 14 şampiyonluğu bulunuyor. Siyah-beyazlılar her 5 şampiyonlukta verilen yıldızların ilkine 1996-97'de Sırp Ljubisa Spajic ile ulaşmıştı. 2. yıldızı ise efsane hoca Gordon Milne ile 1991-92 ile göğsüne taktı. Bu sezonki şampiyonlukla Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinde yıldız takan ilk yerli hoca olacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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