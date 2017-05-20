Paşalar gibi!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti ve bitime 2 hafta kala bir maç eksiği bulunan Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

DOLMABAHÇE'DE 3 DAKİKADA 2 GOL!

Beşiktaş, maç başladıktan 1 dakika 18 saniye sonra Aboubakar'ın golüyle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti! Golün hazırlayıcısı Oğuzhan Özyakup muhteşem asistiyle büyük alkış aldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ilk dakikada gelen golle coşarken, Kasımpaşa'nın 1 dakika geçmeden bulduğu beraberlik golü Vodafone Arena'da soğuk duş etkisi yaptı! Kasımpaşa, 3. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından attığı klas golle siyah-beyazlılara cevap verdi.

ABOUBAKAR DİREĞE TAKILDI

25. dakikada Quaresma ortaladı. Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

QUARESMA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

32. dakikada Kasımpaşa savunmasının ceza sahasında elle oynadığı pozisyon sonrası maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Ricardo Quaresma siyah-beyazlıları 2-1 öne geçiren golü attı.

ABOUBAKAR ASİST, TALİSCA GOL

Fenerbahçe maçında Volkan Demirel'e yaptığı hareket nedeniyle 1 maç ceza alan ve Bursaspor maçında formasından Uzak kalan Anderson Talisca, yeşil sahalara golle döndü. Brezilyalı yıldız 49. dakikada Aboubakar'ın defans arkasına pasında tek vuruşla kaleci Ramazan'ı mağlup ederek takımını rahatlatan golü attı: 3-1.

BABEL KASIMPAŞA KARŞISINDA GOLÜNÜ ATTI

66. dakikada Quaresma sağdan ortaladı, Babel kale sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de 3 sezon Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel, eski takımına karşı attığı golle Vodafone Arena'da farkı 3'e çıkardı: 4-1.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor karşılaşmasına göre tek değişiklik yaptı.

Güneş, Atiba Hutchinson'ı Kasımpaşa mücadelesinde kadroya dahi almazken, cezası biten Anderson Talisca ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş, kritik mücadeleye Agosto Ramirez Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Atınç Nukan, Andreas Beck, Gökhan İnler, Demba Ba, Necip Uysal ve Cenk Tosun yedek olarak maça başladı.

- Hutchinson, dördüncü kez maç kaçırdı

Siyah-beyazlı takımda son haftalarda düşüş yaşayan Atiba Hutchinson, kadroda yer almadı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon dördüncü kez takımının bir maçında kadroda yer alma fırsatı bulamadı. Sezon başında Kanada Milli Takım kadrosunda yer almasından dolayı Kardemir Karabükspor maçında görev alamayan, Gençlerbirliği mücadelesinde de teknik direktör Şenol Güneş tarafından dinlendirilen Hutchinson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıdaki Fenerbahçe derbisinde de oynayamamıştı.

- Talisca formasına kavuştu

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle Bursaspor karşılaşmasında oynamayan Talisca, bir maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Talisca, Kasımpaşa karşısında yine takımına hücumda destek vermeye çalıştı.

- Tolgay Arslan, ilk 11'e alıştı

Beşiktaş'ta son haftaların formda oyuncusu Tolgay Arslan, Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Hutchinson'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynama fırsatı bulan Tolgay, geçen haftaki Bursaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa mücadelesinde de görev aldı.

- Kasımpaşa'yı ilk kez Vodafone Arena'da ağırladı

Siyah-beyazlı ekip, rakibi Kasımpaşa'yı ilk kez Vodafone Arena'da konuk etti.

Vodafone Arena'nın yapımı sırasında iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı ile 3. Başakşehir Fatih Terim statlarında oynayan ve lacivert-beyazlı rakibini geçen sezonki lig mücadelesinde 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yeni yerinde Kasımpaşa ile ilk maçını oynadı.

- Marcelo'nun doğum günü

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu 30. yaş gününde Kasımpaşa maçına çıktı.

Vodafone Arena'daki maçlarda babalarını yalnız bırakmayan Marcelo'nun çocukları, tribünde açtıkları pankartla babalarının yaş gününü kutladı.

- Kasımpaşa'da üç eksik

Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında sahada 3 oyuncusundan yoksun yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Fode Koita, karşılaşmada görev alamadı. Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Atiker Konyaspor ile oynadığı rövanş mücadelesinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Turgut Doğan Şahin de Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, sahaya "ALS Yaz 2576'ya gönder hastalarımıza bir nefes de sen ol" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.