 Otobüs yol boyunca durmadı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Otobüs yol boyunca durmadı

    Otobüs yol boyunca durmadı
    kafilesi için yol boyunca geniş güvenlik önlemi alındı. Takım otobüsü ile kara yoluyla Yalova üzerinden Bursa'ya giden siyah-beyazlılar güvenlik gerekçesiyle geçtiği kentlerde durmadı. Takımı kalacağı otelin önünde bir grup taraftar karşıladı. Oyunculara sevgi gösterisi yapıldı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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