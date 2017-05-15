Frei dönmek istiyor!
Devre arasında Birmingham'a giden Kerim Frei'in dönmek istediği bildirildi. Genç oyuncunun babası Hüsnü Koyunlu aracılığıyla yönetime mesaj göndererek, "İngiltere'de mutsuzum. Tekrar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dediği iddia edildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Frei dönmek istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.