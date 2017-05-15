 Frei dönmek istiyor! – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Frei dönmek istiyor!

    Frei dönmek istiyor!
    Devre arasında Birmingham'a giden 'in dönmek istediği bildirildi. Genç oyuncunun babası Hüsnü Koyunlu aracılığıyla yönetime mesaj göndererek, "İngiltere'de mutsuzum. Tekrar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dediği iddia edildi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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