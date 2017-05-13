 Cenk Tosun 48 milyon TL – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    48 milyon TL

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> 48 milyon TL

    Southampton, siyah-beyazlıların milli forveti için nabız yokladı Beşiktaş, golcü yıldızın bonservisine 12 milyon euro değer biçti

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Başkan Fikret Orman'ın en güvendiği isimlerden biri olan Cenk Tosun'a İngilizler talip oldu. Devre arasında Napoli'den 17 milyon euro'ya aldığı Manolo Gabbiadini'den beklediği verimi alamayan İngiliz ekibi Southampton'dan, siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif geldi. İngiliz ekibi adına siyah-beyazlı kulüple temas kuran menajerler, için fiyat bilgisi talep etti. Beşiktaş yönetimi, resmi olmasa da yapılan bu teklif karşısında için 12 milyon euro (48 milyon TL) istediklerini ilettiler.

    İSTANBUL'A GELECEKLER
    Aracı menajerler rakamın pazarlığa ve takasa açık olup olmadığını, bu rakamın getirilmesi durumunda yüzde 18'lik danışmanlık ücreti talep ettiklerini de siyah-beyazlılara iletti. Menajerler ilerleyen günlerde İngiliz ekibinin yetkilileri için randevu talep edebileceklerini belirtirken; 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun için son kararı Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş birlikte verecek.

    25 GOLE DOĞRUDAN KATKI
    Bu sezon 43 resmi maçta 21 gol atan, 4 de asist yapan Cenk Tosun, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Süper Lig'de 29 maçta 17 gol atarken, 4 de asist yapan milli forvet; Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti. Cenk, geçtiğimiz sezon 43 maçta rakip filelere 17 gol göndermişti.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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