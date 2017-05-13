Cenk Tosun 48 milyon TL
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İSTANBUL'A GELECEKLER
Aracı menajerler rakamın pazarlığa ve takasa açık olup olmadığını, bu rakamın getirilmesi durumunda yüzde 18'lik danışmanlık ücreti talep ettiklerini de siyah-beyazlılara iletti. Menajerler ilerleyen günlerde İngiliz ekibinin yetkilileri için randevu talep edebileceklerini belirtirken; 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun için son kararı Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş birlikte verecek.
25 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bu sezon 43 resmi maçta 21 gol atan, 4 de asist yapan Cenk Tosun, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Süper Lig'de 29 maçta 17 gol atarken, 4 de asist yapan milli forvet; Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti. Cenk, geçtiğimiz sezon 43 maçta rakip filelere 17 gol göndermişti.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Cenk Tosun 48 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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