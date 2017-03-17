Quaresma ve Babel en iyi 11'de
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'tan Portekizli Ricardo Quaresma ile Hollandalı Ryan Babel de yer aldı.
Beşiktaş'ın, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale kaldığı maçta iki gole imza atan Hollandalı oyuncusu Babel ile bir asist yapan Portekizli yıldızı Quaresma, listeye adını yazdırdı.
Quaresma, UEFA'da haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında da yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Sergio Romero (Manchester United)
Savunma: Antonio Valencia (Manchester United) , Gustavo Cabral (Celta Vigo), Matthijs de Ligt (Ajax), Sead Kolasinac (Schalke 04)
Orta saha: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Leon Goretzka (Schalke 04), Juan Mata (Manchester United), Jean-Paul Boetius (Genk)
Forvet: Frank Acheampong (Anderlecht), Ryan Babel (Beşiktaş)
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:01
- Sağ beke Ahmet Oğuz
Toplam 19
Yorum
YÖNETİM İSTİFA değerini bulduğunda mı ? yine 3 milyon eurolar havada uçacak 150 binlik oyuncuya galatasaray istediği için!
- Genç Aslan Yusuf
Toplam 2
Yorum
Yasama İgor Tudor bize çok faydalı olacak. Yeterli antrenman yapmayan genç futbolcular A takıma hazırlanamıyordu.
- "Teklif geldi, düşüneceğim"
Toplam 15
Yorum
furkan malatyalı kartal sırf bjk lisin diye çekememezlik etme sen fenerbahceliyim ama fatih terimin türkiyenin en büyük teknik adamıdır gerçek bu
Quaresma ve Babel en iyi 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.