Lacine Traore için söz kestik
Beşiktaş, Demba Ba'yı imza için İstanbul'a getirirken Rusya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. CSKA Moskova'nın forveti Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk, siyah-beyazlı kulüple kiralık anlaşmasına vardıklarını söyledi. Selyuk "Traore kariyerine Beşiktaş'ta devam edebilir. Biz anlaştık, kontratı bekliyoruz" dedi. Rdoholfo gider veya Demba Ba olmazsa, Traore gelebilir.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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