 Lacine Traore için söz kestik – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lacine Traore için söz kestik

    Lacine Traore için söz kestik
    , Demba Ba'yı imza için İstanbul'a getirirken Rusya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'nın forveti 'nin menajeri Dmitry Selyuk, siyah-beyazlı kulüple kiralık anlaşmasına vardıklarını söyledi. Selyuk "Traore kariyerine Beşiktaş'ta devam edebilir. Biz anlaştık, kontratı bekliyoruz" dedi. Rdoholfo gider veya Demba Ba olmazsa, Traore gelebilir.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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