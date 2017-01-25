 Martinez için 1.5 yıllık teklif – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Martinez için 1.5 yıllık teklif

    Martinez için 1.5 yıllık teklif

    Beşiktaş, forvet listesinde olan için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.

    Beşiktaş ile flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor. Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.

    YENİ KURALLAR ZORLUYOR
    Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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