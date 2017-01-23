Sola ekonomik çözüm Sobol
Siyah-beyazlılar, bonservisi Shakhtar’da olan 21 yaşındaki Eduard Sobol’u sezon sonuna kadar kiralayacak. Transferin toplam maliyeti 650 bin euro.
Ara transferde kadrosunu Ryan Babel ve Matej Mitrovic ile güçlendiren Beşiktaş, üçüncü transferini Eduard Sobol ile gerçekleştirmek üzere... Siyah-beyazlı takım, Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki sol bek ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Ukraynalı oyuncunun 1-2 gün içerisinde İstanbul'a geleceği bildirildi.
SOBOL'A 500 BİN EURO ÖDENECEK
Transferin maliyeti de belli oldu. Beşiktaş'ın bu transfer için Sobol'un bonservisine sahip Shakhtar Donetsk'e 150 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonuna kadar kiralayacağı Eduard Sobol'a ise 500 bin euro garanti ücret verileceği ifade edildi.
'TÜRKİYE'DE FUTBOL ATMOSFERİ HOŞ' DEMİŞTİ
Ersan Gülüm'den haber bekleyen Beşiktaş'ın tecrübeli stoper olmazsa Sobol'u KAP'a bildireceği bildirildi. Sobol daha önce, "Beşiktaş'a gitmek, neden olmasın? Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye'de maçlarda hoş bir atmosfer var ve tribünler genellikle dolu oluyor. Biz de orada oynadık ve maçlar güzel geçti" diye konuşmuştu.
83 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Eduard Sobol sezon başında kiralandığı Zorya Luhansk'da 18 maçta forma giyerken, gol ve asist üretemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerinde 83 maça çıkıp, 3 gol attı. 3 kez Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan genç sol bek, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
EDUARD SOBOL KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Nisan 1995
Doğum yeri: UKRAYNA
Boy: 1.86 / Kilo: 73
Pozisyon: Sol bek
Kulübü: S. Donetsk
Forma numarası: 95
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türk spor basının 1 numarası FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Eduard Sobol ile görüştüğünü 31 Aralık 2016 tarihinde duyurmuştu. FOTOMAÇ okuyucuları yine transferi önceden öğrendi.
SOBOL'A 500 BİN EURO ÖDENECEK
Transferin maliyeti de belli oldu. Beşiktaş'ın bu transfer için Sobol'un bonservisine sahip Shakhtar Donetsk'e 150 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonuna kadar kiralayacağı Eduard Sobol'a ise 500 bin euro garanti ücret verileceği ifade edildi.
'TÜRKİYE'DE FUTBOL ATMOSFERİ HOŞ' DEMİŞTİ
Ersan Gülüm'den haber bekleyen Beşiktaş'ın tecrübeli stoper olmazsa Sobol'u KAP'a bildireceği bildirildi. Sobol daha önce, "Beşiktaş'a gitmek, neden olmasın? Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye'de maçlarda hoş bir atmosfer var ve tribünler genellikle dolu oluyor. Biz de orada oynadık ve maçlar güzel geçti" diye konuşmuştu.
83 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Eduard Sobol sezon başında kiralandığı Zorya Luhansk'da 18 maçta forma giyerken, gol ve asist üretemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerinde 83 maça çıkıp, 3 gol attı. 3 kez Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan genç sol bek, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
EDUARD SOBOL KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Nisan 1995
Doğum yeri: UKRAYNA
Boy: 1.86 / Kilo: 73
Pozisyon: Sol bek
Kulübü: S. Donetsk
Forma numarası: 95
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türk spor basının 1 numarası FOTOMAÇ, Beşiktaş'ın Eduard Sobol ile görüştüğünü 31 Aralık 2016 tarihinde duyurmuştu. FOTOMAÇ okuyucuları yine transferi önceden öğrendi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Sola ekonomik çözüm Sobol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.