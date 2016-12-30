Moses kanatlandırır
İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Chelsea'de forma giyen Victor Moses'in peşinde olduğunu yazdı.
Çizme basını, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle temasa geçtiğini ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varılırsa Moses'in Beşiktaş'a gideceğini iddia etti. Moses hem sağ ve sol kanat hem de forvet arkasında görev yapıyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
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db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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