 G.Saray sevgim bitmez – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    G.Saray sevgim bitmez

    G.Saray sevgim bitmez
    'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, taraftarların gönderdiği teşekkür mesajlarının kendisini duygulandırdığını ifade etti. Ataman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 5 yıl boyunca Galatasaray'a hizmet etmenin bir onur olduğunu vurgulayarak, "Artık Galatasaray'a hizmet etmeyecek olsam da 50 yıldır olduğu gibi sizlerle aynı duygu içinde benim de Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek" dedi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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