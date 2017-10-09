"TÜRKİYE FUTBOL KOKAN BİR ÜLKE"
Antalyaspor'un Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri, Türkiye kadar tutkulu bir ülke görmediğini belirterek, "Türkiye tam anlamıyla futbol kokan bir ülke." dedi.
Fransız televizyonu Canal Plus'a açıklamalarda bulunan Nasri, transferiyle ilgili detayları paylaştı.
Kariyerinde 13 yıl boyunca üst düzeyde mücadelelere çıktığını aktaran Nasri, buna bir son verme ve başka bir yere gitme ihtiyacı hissettiğini ifade etti.
Transferiyle ilgili Olympique Marsilya, Olympique Lyon ve Milan ile kısa görüşmeler yapıldığını belirten Nasri, daha sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor'un gündeme geldiğini söyledi.
Jeremy Menez'in Antalya'da bulunmasının transferinde rol oynadığını ifade eden Nasri, "Türkiye tam anlamıyla futbol kokan bir ülke. Bu kadar tutkulu bir ülke görmedim." diye konuştu.
"BENZEMA'YA YAPILAN ADİL DEĞİL"
Kendisi gibi Cezayir asıllı Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından kadroya alınmamasını da eleştiren Nasri, Benzema için üzüldüğünü çünkü golcü futbolcunun milli takımda oynamak istediğini bildirdi.
Benzema'nın kökeninin, ona yapılan muamelede etkisi olduğuna inandığına dikkati çeken Nasri, "Benzema'ya yapılan adil değil." yorumunu yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Hatem Ben Arfa'nın Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılması konusunda da görüşlerini dile getiren Nasri, Fransız oyuncunun kadro dışı kalmasına rağmen takımda kalmak istemesini anlamadığını kaydetti.
Nasri, bir futbolcunun unutulmamak için mutlaka oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:37
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TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR
Toplam 5
Yorum
Mustafa YILMAZ Sizin de ne istediğiniz belli değil. Takım ligdeki en iyi futbolu oynuyor. Galatasarayın 11i hariç yedek yok takımda gayet normal bu isteyiş
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
okuyucu tum yorumları okudum Arkadaşlar Tüm fb tarafdarı Yönetim sucluyken bile halen kocamı savunuyor yorumcular ozaman 7 macda ne yaptı dıye soruyorum sizlere hocanız
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
1923 daum aykuttan daha başarılı ve karakterlidir
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