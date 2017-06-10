Jeremy Menez bombası!
Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan formaları da giymiş olan Fransız kanat oyuncusunun kırmızı-bıyazlı takıma 3 yıllık imza attığı dile getirildi
Açıklamada, "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu, protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi. 30 yaşındaki Fransız forvet Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı.Antalyaspor'un internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
-
Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
-
Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
-
Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
Jeremy Menez bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.