 Jeremy Menez bombası! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    bombası!

    <a href="/index/jeremy-menez?id=6ab20796-176e-43ca-8181-d9ee4f897ae8" class="" rel="tag">Jeremy Menez</a> bombası!

    Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan formaları da giymiş olan Fransız kanat oyuncusunun kırmızı-bıyazlı takıma 3 yıllık imza attığı dile getirildi

    Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitiren ve yeni sezonda çıtayı daha yükseğe çıkaran Antalyaspor yönetimi ilk transferini gerçekleştirdi ve Jeremy Menez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada, "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu, protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi. 30 yaşındaki Fransız forvet Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı.'un internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;


    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.