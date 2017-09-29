 Akigolar’dan F.Bahçe’ye mesaj – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Akigolar’dan F.Bahçe’ye mesaj

    Akigolar’dan F.Bahçe’ye mesaj
    LİGİN 7. haftasında F.Bahçe'yi konuk edecek Akhisar, maçın hazırlıklarını tamamladı. Eksiği bulunmayan Akigolar, güçlü rakibine gözdağı verdi. Teknik direktör Okan Burak, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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