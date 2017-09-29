Akigolar’dan F.Bahçe’ye mesaj

LİGİN 7. haftasında F.Bahçe'yi konuk edecek Akhisar, maçın hazırlıklarını tamamladı. Eksiği bulunmayan Akigolar, güçlü rakibine gözdağı verdi. Teknik direktör Okan Burak, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.