 Sokol pazarlığı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sokol pazarlığı

    Sokol pazarlığı
    'un ara transferde 'den kiraladığı , yeşil siyahlı forma altında sergilediği performansla beğeni toplarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği golcü futbolcuyu kulübünün bırakmak istemediği öğrenildi. Yöneticiler ise önümüzdeki hafta içinde Sokol Cikalleshi için başakşehir ile pazarlık masasına oturacak. Avrupa'da da oyuncu arayışı sürüyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sokol pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.