 Akigo’da 3 ayrılık – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Akigo’da 3 ayrılık

    Akigo’da 3 ayrılık
    Akhisar, Samardzic, Kofi Adu ve Bokila'nın kulüp bulmalarını istedi. Başkan Hüseyin Eryüksel transferde aceleci davranmayacaklarını belirtirken, 3 oyuncuya Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kulüp bulmaları istendiğini bildirdi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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