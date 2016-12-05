Sadece 2 güzel gol gerisi fos

Senin takımın 60-65’ten sonra yürüyor. Oyuncu değişikliklerini 85’ten sonra yapıyorsun. Allah izleyenlere sabır versin

9 puanlık maça çıkıyorsun sıfır puanlık futbol oynuyorsun.

Hasbelkader futbol oynamadığın maçta 2-1 öne geçiyorsun futbolcuların bazıları 60-65'ten sonra sahada yürüyor ve sen teknik direktör olarak oyuncu değişikliğini 85'ten sonra yapıyorsun. Hani sahada tıkır tıkır bir takım olur da "Yahu kardeşim şimdi kimi çıkarayım da yerine kimi sokayım, tempoyu bozayım" dersin.

Kimi dışarı alsan kimse "Niye aldın?" demez. Muslera hariç. Zaten yine maçı Muslera kurtardı.

İnsan istiyor ki şunu çok güzel yaptılar, bunu çok güzel yaptılar ben de şöyle yağlandıra ballandıra biraz pompa yapayım malı köpürteyim.

Maçta Galatasaray'ın attığı iki tane güzel gol var. Yapılışı ve atılışı güzel.

Biri Podolski-Sneijder verkaçı. Diğeri Carole'ün Bruma'ya verdiği süper bir asist. Yalnız şunu söyleyebilirim Bruma'nın bu pozisyonda attığı gol kolay kolay atılacak bir gol değil.

Bu kadar çabuk stop ve vuruş ve de topun gittiği yer.

Galatasaray bir gol yiyor evlere şenlik. Serdar rahat kafa vuracağı topa zamanlaması yanlış çıkınca kaybediyor. Arka tarafına Sabri giriyor kademeye o da saçma sapan bir iş yapıyor. Bakın arkadaşlar şunu iyi bilin defans bu ismi üzerinde. Defans dediğin zaman bunun karşılığı ve tehlike olacak topu defetmekten geliyor.

Ama önce Serdar inceliyor sonra Sabri dikiş iğnesi olmak istiyor incelmekten.

Sonra da yorgan iğnesi gibi golü yiyorlar.

Zemin güzel, hava da güzel. Peki koca bir 90 dakikada akılda ne kaldı?

Galatasaray'ın attığı 2 güzel gol.

Başka? Hata derseniz tonla. Bazı pozisyonlar var tekrara girmedi. Yönetmen herhalde kendisi karar veriyor.

Mesela ilk yarı ceza alanı içerisinde Serdar'ın sol eline vuran bir top var mı bacağının arasından geçip.

Ceza alanı dışında Yasin topu elle taşıyor hakemin gözü önünde. Üst üste 2 pozisyon. İkisinde de Mete Kalkavan "Devam" diyor. O sırada onun da gözlerine perde iniyor herhalde.

Yani arkadaşlar neresinde bakarsanız kötü.

Allah maça gidenlere de sabır versin, televizyon başından seyredenlere de ve biz yorumculara da.



HANGİ MANTIKLA

Kasımpaşalı bir futbolcu sarıdan kırmızı görüyor inanılır gibi değil. 2 dakika içinde bir sarı bir kırmızı.

İkisi de doğru kartlar.

Doğru da bu futbolcu bu iki sarı kartı hangi zihniyetle görüyor.

Hangi akılla görüyor.

Hangi mantıkla görüyor. Benim zaman zaman hep kafam karışır böyle işlerde!..



BENİM AKLIM BİRAZ KARIŞTI!

Hakemlerin tutumuna baktığımda benim aklım biraz karışıyor.

Herhalde üç büyük takım bu şampiyonluk potasından uzaklaştırılmayacaklar gibi geliyor bana. Aralarına bir de mavi boncuk Medipol Başakşehir'i sokacaklar. Bu böyle gidecek.

Futbol oynanmayan bir ülkede hiç olmazsa heyecan olsun diyorlar mı?

Acabaaaaaa. Artık Türkiye'de bazı şeyler bana sürpriz gelmiyor.