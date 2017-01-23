Yusuf Yazıcı fırtınası
Fırtına'nın 1997 doğumlu yıldızı Yusuf Yazıcı, bu sezon yedi resmi maçta forma giydi ve 9 gole katkı yaptı. Bu sezon 3 gol, 6 asisti olan Yusuf, ligde 1 gol 2 asist ve kupada 2 gol 4 asist yaptı. Yusuf'un son 3 gole doğrudan katkısı var.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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