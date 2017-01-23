 Yusuf Yazıcı fırtınası – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    fırtınası

    Yusuf Yazıcı fırtınası
    Fırtına'nın 1997 doğumlu yıldızı , bu sezon yedi resmi maçta forma giydi ve 9 gole katkı yaptı. Bu sezon 3 gol, 6 asisti olan Yusuf, ligde 1 gol 2 asist ve kupada 2 gol 4 asist yaptı. Yusuf'un son 3 gole doğrudan katkısı var.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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