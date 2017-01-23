Yumlu bugün imzayı atıyor

Trabzonspor'un Hugo Rodallega'ya karşılık 750 bin euro ile birlikte yeşil-siyahlılara bonservisiyle gönderdiği Mustafa Yumlu'nun bugün Akhisar'a giderek imza atması bekleniyor. Bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giyen tecrübeli stoper, kupada 2 gol attı. Aynı şekilde Rodallega'nın da bugün Trabzon ile sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Kolombiyalı yıldızın bu sezon 17 maçta 4 golü var.