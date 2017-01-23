Yumlu bugün imzayı atıyor
Trabzonspor'un Hugo Rodallega'ya karşılık 750 bin euro ile birlikte yeşil-siyahlılara bonservisiyle gönderdiği Mustafa Yumlu'nun bugün Akhisar'a giderek imza atması bekleniyor. Bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giyen tecrübeli stoper, kupada 2 gol attı. Aynı şekilde Rodallega'nın da bugün Trabzon ile sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Kolombiyalı yıldızın bu sezon 17 maçta 4 golü var.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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