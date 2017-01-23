 Yumlu bugün imzayı atıyor – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yumlu bugün imzayı atıyor

    Yumlu bugün imzayı atıyor
    Trabzonspor'un Hugo Rodallega'ya karşılık 750 bin euro ile birlikte yeşil-siyahlılara bonservisiyle gönderdiği Mustafa Yumlu'nun bugün Akhisar'a giderek imza atması bekleniyor. Bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giyen tecrübeli stoper, kupada 2 gol attı. Aynı şekilde Rodallega'nın da bugün Trabzon ile sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı. Kolombiyalı yıldızın bu sezon 17 maçta 4 golü var.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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