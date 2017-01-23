Yabancıların 5. golü
Bordo-mavililer bu sezon ligde 15 gol atarken yerli isimlerin katkısı daha çok. Yusuf Erdoğan 4, kadro dışı kalan Ekici 3, Uğur 2, Yusuf Yazıcı 1 gol attı. Yabancılardan Onazi 2 gol, Bero ve N'Doye ise birer gol atmıştı ve yeni transfer Mas 1 gol attı. Onazi 2 golünü de Kasımpaşa'ya atmıştı
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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