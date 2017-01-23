 Kart sayısı 63’e çıktı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kart sayısı 63’e çıktı

    Kart sayısı 63’e çıktı
    Fırtına bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 18 maç sonunda 59 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Bordo-mavili takım toplam 62 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart)
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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