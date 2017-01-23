Kart sayısı 63’e çıktı
Fırtına bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 18 maç sonunda 59 sarı kart ve üç kırmızı kart gördü. Bordo-mavili takım toplam 62 kart ile bu alanda ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor geçen sezonun tamamında 12 kez kırmızı kart görmüştü. (İlk 17 haftada 3 kırmızı kart)
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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