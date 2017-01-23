İstanbul'da tam destek!

Trabzon taraftarı, takımını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçına yoğun ilgi gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar için yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi. Kendilerine ayrılan 914 kişilik bölümü tamamen dolduran Trabzon taraftarı, maçtan önce takımları için tezahüratta bulundu. futbolcuları tribüne çağıran Trabzonsporlular, Onur Kıvrak'a ise yoğun ilgi gösterdi.