İstanbul'da tam destek!
Trabzon taraftarı, takımını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçına yoğun ilgi gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar için yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi. Kendilerine ayrılan 914 kişilik bölümü tamamen dolduran Trabzon taraftarı, maçtan önce takımları için tezahüratta bulundu. futbolcuları tribüne çağıran Trabzonsporlular, Onur Kıvrak'a ise yoğun ilgi gösterdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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