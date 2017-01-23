 Akbaş: Mutluyuz – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Akbaş: Mutluyuz

    Akbaş: Mutluyuz
    İkinci yarıda oyuna giren ve son dakikalarda kaleye giden bir topu kafa ile çizgiden çıkaran Trabzonsporlu , hem 3 puan hem moral kazandıklarını söyledi. Tecrübeli stoper, "Kötü günler bitti. Artık yükselişe geçtik" dedi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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