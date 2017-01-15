Rodallega çıkarması
Başkan Usta, transferi sonuçlandırmak için bir yöneticiyi Kolombiya’ya gönderdi Rodallega’nın menajeri ile yapılacak görüşme sonrası imzaların atılması bekleniyor
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Bu transferle bizzat ilgilenen Başkan Muharrem Usta, "Şu an itibariyle olumsuz bir gelişme yok. Rodallega'yı kadromuza kazandırma noktasında her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:46
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Rodallega çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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