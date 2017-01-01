 HES’i satın aldı – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    HES’i satın aldı

    HES’i satın aldı
    , HES projesini elinde bulunduran Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş'nin yüzde 48'ini Trabzonspor'a devraldı. KAP'a yapılan açıklamada, "3 bin 360 adet hisse senedini, 46 milyon 897 bin 630 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye satıldı" denildi.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:24
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