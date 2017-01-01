 4 isim ayrılabilir – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    4 isim ayrılabilir

    4 isim ayrılabilir

    4 Ocak'ta başlayacak 2'nci transfer döneminde , bazı isimlerle yollarını ayırabilir.

    Akakpo ile 'in yanı sıra sezon başı transferlerinden İbanez ve Sheidaev'in de kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi gündemde.

    TECRÜBE PLANI
    Devre arası yapılacak takviyelerin ardından kadro şişkinliğinin önüne geçmeyi düşünen yönetim, gönderilecek isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da kiralayacak. Gençlerin maç tecrübesi kazanmaları ve gelişimlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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