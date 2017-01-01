 Borsa’nın şampiyonu – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Borsa’nın şampiyonu

    Borsa’nın şampiyonu
    Borsa'da işlem gören kulüpler arasında 2016'yı yüzde 123.62 yükselişle tamamlayan , rakiplerine büyük fark attı. Beşiktaş yüzde 85.19, G.Saray yüzde 82.80 ve F.Bahçe yüzde 4.84 değer kazandı. Analistler QNB anlaşması ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin bu farka neden olduğunu belirtiyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:22
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