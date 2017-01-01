 Bambaşka bir Trabzonspor – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Bambaşka bir

    Bambaşka bir Trabzonspor
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci devresinde çok farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi. Çubukçu, "Sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Önlemlerimizi alıyoruz. Biz yönetim olarak gerekli takviyeleri yapacağız. Eksik bölgeleremizi güçlendireceğiz. Taraftarımız merak etmesin" ifadesini kullandı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:10
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