Son 3 maçta yenilmedi
Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılı takıma karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Yanal'ın yarınki derbi için de planlarını yaptığı dile getiriliyor.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Son 3 maçta yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.