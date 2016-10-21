 Son 3 maçta yenilmedi – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Son 3 maçta yenilmedi

    Son 3 maçta yenilmedi
    Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılı takıma karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, 'a karşı oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Yanal'ın yarınki derbi için de planlarını yaptığı dile getiriliyor.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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